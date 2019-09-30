https://static.news.ru/photo/d41b4aaa-e388-11e9-ae5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейским удалось задержать 30 участников преступного сообщества, которые десять лет проводили финансовые операции без лицензии.

По её словам, их незаконный оборот составлял около 300 миллионов рублей в месяц. Подозреваемые использовали реквизиты 130 юридических лиц, на счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За транзакцию снималась комиссия от 11 до 13%. Сотрудники правоохранительных органов также подозревают несколько работников крупных банков, которые за вознаграждение помогали злоумышленникам. Возбуждено два уголовных дела, передаёт « Интерфакс ».

Ранее в Москве полиция задержала четырёх подозреваемых в незаконном обороте золота. В общей сложности изъяли 26 кг драгметалла, стоимостью в 100 млн рублей, писал News.ru.