На юго-востоке Москвы в районе Люблино двое неизвестных совершили разбойное нападение на грузчика и, угрожая ножом, отобрали у него мобильный телефон и 21 тысячу рублей.
Материальный ущерб составил около 31 тысячи рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой»,
Ранее NEWS.ru писал, что безработный мужчина, угрожая ножом, ограбил дворника на четыре тысячи рублей. Инцидент произошёл в Москве на Рязанском проспекте. Полицейские задержали подозреваемого.
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