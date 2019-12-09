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Сапёры вывезли с территории стройки на юго-востоке столицы семь боеприпасов времён войны.

По словам представителя экстренных служб, для дальнейшей утилизации были изъяты 152-мм артиллерийский снаряд, пять мин калибра 150 мм и боеприпас без взрывателя. Он отметил, что опасные находки уничтожат на полигоне...