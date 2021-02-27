В Москве волонтёру распылили в глаза газ на акции памяти Немцова

https://static.news.ru/photo/6f40acc8-791f-11eb-a7ec-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Женщину-волонтёра забрала скорая помощь с Большого Замоскворецкого моста столицы, где проходила акция в память о политике Борисе Немцове, после того, как ей в лицо брызнули газом из перцового баллончика.

По словам очевидцев и мужа пострадавшей, вещество в лицо ей распылил другой волонтёр Михаил Кирцер. По одной из версий, причиной агрессии стала не политика, а «внутренний конфликт», передаёт РИА Новости.

Издание не располагает комментарием правоохранительных органов.

Акции памяти Бориса Немцова, убитого напротив Кремля, прошли 27 февраля в Москве и Санкт-Петербурге. Мероприятия состоялись в шестую годовщину смерти политика. В Москве акция проходила на Большом Москворецком мосту, где был убит Немцов. Люди возлагали цветы к месту его гибели. Начало акции было заявлено на 13:00, но первые люди начали приходить уже в 11:00. Волонтёры раздавали участникам маски. Цветы к народному мемориалу памяти возложили, в том числе, член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, муниципальный депутат Юлия Галямина, жена оппозиционера Алексея Навального Юлия и посол США в РФ Джон Салливан.

В Петербурге цветы возлагали возле Соловецкого камня на Троицкой площади — памятника жертвам политических репрессий. На место мемориала поставили несколько портретов Немцова, а также зажгли свечи. Силовики окружили площадь металлическим забором, а на входах поставили рамки металлодетекторов.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет. Заказчики убийства установлены не были, писал NEWS.ru.