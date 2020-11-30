В Москве водитель трамвая вытолкал пассажира из салона

https://static.news.ru/photo/ecd97ac2-334a-11eb-99c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве водитель трамвая бесцеремонно вытолкал из салона пассажира. По факту инцидента инициирована служебная проверка, следует из сообщения пресс-службы департамента транспорта столицы.

Как сообщается, «Мосгортранс» уже отстранил от работы вагоновожатого. Видео, запечатлевшее данный инцидент, было распространено в ряде Telegram-каналов.

Так, трамвай прибыл на конечную остановку на востоке Москвы. Водитель попросил последнего пассажира покинуть салон, однако тот отказался. Вскоре вагоновожатый применил силу и самостоятельно выволок человека из вагона, затем бросил его на землю и ударил.

Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуана произошла массовая драка. Её спровоцировал пассажир, прилетевший из США.

Мужчина набросился с кулаками на солдата Национальной гвардии, когда тот дважды попросил его надеть защитную маску. На помощь сослуживцу поспешили и другие гвардейцы, что и привело к потасовке.