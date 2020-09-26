В Москве трёхлетний ребёнок упал с девятого этажа

https://static.news.ru/photo/ec23a564-0012-11eb-9c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трёхлетний ребёнок выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома на юге Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл на улице Кантемировской. Ребёнка госпитализировали, однако о его состоянии не сообщается.

По факту произошедшего столичная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

Ранее NEWS.ru писал, что одна девочка погибла, ещё одна получила травмы при наезде грузовика на группу детей в Приморье.