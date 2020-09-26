В Москве трёхлетний ребёнок упал с девятого этажа

Трёхлетний ребёнок выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома на юге Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
По данным надзорного ведомства, инцидент
По факту произошедшего столичная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.
Ранее NEWS.ru писал, что одна девочка погибла, ещё одна получила травмы при наезде грузовика на группу детей в Приморье.
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