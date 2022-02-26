В Москве сообщили о новых угрозах «минирования» аэропортов и вокзалов
Ксения Голуб
Ксения Голуб
08:17, 27 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Анонимные сообщения с угрозой «минирования» поступили в отношении железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево. Идут проверки, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Анонимное сообщение о минировании вокзалов и аэропортов Внуково и Шереметьево, — сказал собеседник агентства.
Все указанные объекты уже проверяют. В частности, по его словам, в Шереметьево исследуют на наличие взрывчатых веществ и устройств терминалы С, D и Е. Если сообщение окажется ложным, то в дальнейшем будут проведены разыскные мероприятия, а самому неизвестному может грозить серьёзное наказание.
Подобный случай произошёл накануне, неизвестный сообщил о минировании аэропорта Шереметьево по электронной почте. При этом аэропорт продолжал работу в штатном режиме. Информация в результате проверки не подтвердилась.
Ранее власти Крыма отменили до 28 февраля уроки во всех школах из-за поступивших сообщений с угрозами минирования, сообщила министр образования региона Валентина Лаврик. По её словам, в школах проводятся проверки, угрозы не подтвердились. Она добавила, что угрозы о минировании были идентичны тем, которые поступали в учебные заведения во время прежних волн минирований.