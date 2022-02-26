В Москве сообщили о новых угрозах «минирования» аэропортов и вокзалов

Анонимные сообщения с угрозой «минирования» поступили в отношении железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево. Идут проверки, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Анонимное сообщение о минировании вокзалов и аэропортов Внуково и Шереметьево, — сказал собеседник агентства.

Все указанные объекты уже проверяют. В частности, по его словам, в Шереметьево исследуют на наличие взрывчатых веществ и устройств терминалы С, D и Е. Если сообщение окажется ложным, то в дальнейшем будут проведены разыскные мероприятия, а самому неизвестному может грозить серьёзное наказание.

Подобный случай произошёл накануне, неизвестный сообщил о минировании аэропорта Шереметьево по электронной почте. При этом аэропорт продолжал работу в штатном режиме. Информация в результате проверки не подтвердилась.

Ранее власти Крыма отменили до 28 февраля уроки во всех школах из-за поступивших сообщений с угрозами минирования, сообщила министр образования региона Валентина Лаврик. По её словам, в школах проводятся проверки, угрозы не подтвердились. Она добавила, что угрозы о минировании были идентичны тем, которые поступали в учебные заведения во время прежних волн минирований.