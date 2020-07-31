В Москве пожарные выехали на вызов из-за подгоревшего супа

https://static.news.ru/photo/28416914-d340-11ea-ba72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве звонок в полицию о подгоревшем супе стал причиной выезда на место целого пожарного расчёта.

Так, накануне, 30 июля, в дежурную часть отдела полиции по Ярославскому району позвонил 74-летний житель улицы Палехская, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

Гражданин сообщил, что у него подгорел суп, — сообщил собеседник агентства.

По его словам, прибывшие на место спасатели выяснили, что никакого возгорания не было и в помине. Даже в медицинской помощи мужчина не нуждался.

В настоящее время по факту инцидента организована проверка. Её проводит участковый уполномоченный полиции.

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