В Москве пожарные выехали на вызов из-за подгоревшего супа

В Москве звонок в полицию о подгоревшем супе стал причиной выезда на место целого пожарного расчёта.
Так, накануне, 30 июля, в дежурную часть отдела полиции по Ярославскому району позвонил 74-летний житель улицы Палехская,
Гражданин сообщил, что у него подгорел суп, — сообщил собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место спасатели выяснили, что никакого возгорания не было и в помине. Даже в медицинской помощи мужчина не нуждался.
В настоящее время по факту инцидента организована проверка. Её проводит участковый уполномоченный полиции.
Ранее NEWS.ru писал, что пожилая женщина пострадала из-за хлопка газа, который случился в жилом доме в селе Солянка Рыбинского района Красноярского края. Из трёхэтажного здания были эвакуированы все жильцы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен