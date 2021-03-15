В Москве полыхнули верхние этажи крупного бизнес-центра

Фото: Скрин с видео на канале Ничего хорошего/youtube.com

На территории Москвы мужчина отказался платить за поездку на такси и расстрелял автомобиль, который был уже в движении. Он произвёл несколько выстрелов из предмета, похожего на пневматический пистолет. В настоящий момент злоумышленника уже задержала полиция. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили представители пресс-службы МВД.

Отмечается, что таксист получил заказ и приехал по указанному адресу. К нему в машину сели мужчина и женщина, которых он довёз до места назначения. После этого водитель назвал стоимость поездки,...