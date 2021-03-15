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Происшествия

В Москве полыхнули верхние этажи крупного бизнес-центра

10:58, 16 марта 2021 46
Фото: Скрин с видео на канале Ничего хорошего/youtube.com

В Москве произошёл пожар в бизнес-центре «Савёловский Сити». Открытое пламя бушует на верхних этажах здания, передаёт источник в экстренных службах столицы.

В здании бизнес-центра «Савёловский Сити» произошло возгорание на одном из верхних этажей, есть открытое горение. Эвакуировано 300 человек, — передаёт слова источника ТАСС.

Другие подробности происшествия пока неизвестны. 

Ранее NEWS.ru писал, что рейсовый автобус загорелся в Мурманске. В результате ЧП пострадал один человек, рассказали в ГУ МЧС региона.

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