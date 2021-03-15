В Москве полыхнули верхние этажи крупного бизнес-центра

В Москве произошёл пожар в бизнес-центре «Савёловский Сити». Открытое пламя бушует на верхних этажах здания, передаёт источник в экстренных службах столицы.
В здании бизнес-центра «Савёловский Сити» произошло возгорание на одном из верхних этажей, есть открытое горение. Эвакуировано 300 человек, —
передаётслова источника ТАСС.
Другие подробности происшествия пока неизвестны.
Ранее NEWS.ru писал, что рейсовый автобус загорелся в Мурманске. В результате ЧП пострадал один человек, рассказали в ГУ МЧС региона.