В Москве полицейский во время допроса сломал рёбра подозреваемому

https://static.news.ru/photo/471a5a8c-1d21-11eb-8b15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Москве арестовал сотрудника полиции, который подозревается в жестоком избиении задержанного мужчины.

Сотрудник ОМВД по району Щукино Ярослав Торопов во время допроса в августе 2020 года пытался «выбить» признательные показания у москвича, обвинённого в краже телевизора. Задержанный во время допроса получил перелом трёх рёбер, причём одно из них пробило лёгкое, передаёт РЕН ТВ.

О том, что именно полицейский нанёс мужчине травмы, стало известно не сразу. Этот факт сотрудник правоохранительных органов попытался скрыть. Когда об инциденте стало известно, в отношении Торопова возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Ранее несколько полицейских в Москве были уволены из-за фотографий, сделанных на фоне тел мёртвых людей в морге. На снимке были запечатлены начальник уголовного розыска по району Щукино Вячеслав Горнеев и его подчинённая — оперуполномоченный Татьяна Пулрышева. Майор и лейтенант полиции по итогам служебной проверки, проведённой управлением собственной безопасности, лишились работы, писал NEWS.ru.