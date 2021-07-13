В Москве полицейские отговорили мужчину от прыжка из окна

На севере Москвы мужчина намеревался выпрыгнуть из окна своей квартиры на 11-м этаже. Полицейским потребовалось около двух часов на то, чтобы отговорить его от этого поступка. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

Инцидент произошёл на Ангарской улице утром 13 июля. Информацию о человеке, который грозится выпрыгнуть из окна, сотрудники полиции получили от дежурного. Прибыв на место, они обнаружили мужчину, стоящего на подоконнике и вооружённого двумя кухонными ножами.

Он говорил, что нуждается в помощи, соглашался с просьбами полицейских не предпринимать необдуманных действий, но при этом отказывался слезть с окна. Убедить мужчину вернуться в квартиру удалось с помощью его родственника, которого сотрудники МВД вызвали по телефону.

В итоге полицейские передали мужчину врачам, которые доставили его в медучреждение для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что в Иркутске местный житель грозил выкинуть с 13-го этажа своего ребёнка. Он кричал о том, что жена ему изменила и он требует встречи с ней. После продолжительных переговоров его задержали.