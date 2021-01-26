Вокалистка группы «Восток» Натэлла Ас погибла в Москве

https://static.news.ru/photo/57cddfce-5fcb-11eb-baed-fa163e074e61_660.jpg Фото: asnatella_actress_model/Instagram.com

Вокалистка поп-группы «Восток» Натэлла Ас погибла в Москве. Её тело под окнами дома на улице Тёплый Стан обнаружил прохожий.

К моменту прибытия спасателей артистка была уже мертва. Она ушла из жизни в возрасте 48 лет.

По предварительным данным, Ас могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной в торце дома, и упасть с большой высоты, передаёт KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело женщины пролежало на улице около часа. Издание не уточняет, когда именно произошла трагедия.

Около певицы была найдена женская сумочка с документами, ключами и мобильным телефоном. При этом криминальной подоплёки в происшествии следователи не усматривают: следов насильственной смерти, а также признаков борьбы на теле погибшей не обнаружено.

Сейчас правоохранители выясняются детали произошедшего.

Натэлла Ас — российская певица, актриса и модель. В течение последнего года она была вокалисткой группы «Восток», известной широкой аудитории по хитам «До встречи», «Миражи», «Снежная королева» и другим.

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