В Москве подросток-аутист выкинул из окна новорождённую сестру

В Москве 13-летний подросток, страдающий аутизмом, выкинул из окна свою новорождённую сестру. Девочка скончалась, пишет Mash.

Инцидент произошёл на улице Левобережной. Малышке было восемь дней. Она выпала из окна на седьмом этаже.

Как уточняет Life Shot, в момент трагедии мать детей находилась в душе. Кроме того, в квартире также была бабушка. Девочка в это время спала в кроватке, когда её старший брат начал бегать из комнаты в кухню якобы для того, чтобы попить.

Когда мать вышла из ванной, малышки в кроватке уже не было. Взрослые обыскали всю жилплощадь, не нашли младенца и только после этого выглянули в окно. Мать детей после этого сразу же спустилась вниз и занесла тело ребёнка в квартиру до прибытия медиков.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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