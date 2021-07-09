В Москве подросток-аутист выкинул из окна новорождённую сестру

В Москве 13-летний подросток, страдающий аутизмом, выкинул из окна свою новорождённую сестру. Девочка скончалась, пишет Mash.
Инцидент
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Когда мать вышла из ванной, малышки в кроватке уже не было. Взрослые обыскали всю жилплощадь, не нашли младенца и только после этого выглянули в окно. Мать детей после этого сразу же спустилась вниз и занесла тело ребёнка в квартиру до прибытия медиков.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в столичном Строгино шестилетний ребёнок попал под винты катера в Москве-реке. Мальчик умер, несмотря на попытки врачей скорой спасти его. Семья ребёнка проводила выходные в акватории, катаясь на водных лыжах. Мальчик был на борту, однако в какой-то момент он перевалился за ограждение и упал в воду.