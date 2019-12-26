https://static.news.ru/photo/d5e29de4-27f2-11ea-879c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Могила рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) на Пятницком кладбище Москвы пережила пожар. По словам матери, всё случилось на католическое рождество — в ночь с 25 на 26 декабря.

Ирина Толмацкая рассказывает в Instagram, что увидела обугленный крест и сожжённую ограду, когда пришла к могиле сына.

Пошла разбираться к администрации. Там объяснили, что это могли сделать фанатки Децла. Каждый день они приходят на могилу и ставят свечи. Пожар мог случиться случайно, — позже добавила она.

Семья рэпера планирует всё восстанавливать.

Кирилл Толмацкий скончался после концерта в Ижевске 2 февраля в возрасте 35. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. К ней привело осложнение заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники обсуждают в соцсетях, а СМИ тиражируют фантастические версии о том, что рэпер Кирилл Толмацкий aka Децл жив и лишь изобразил свою смерть. В последние годы он и его жена оставляли в соцсетях странные послания-головоломки. Задним числом в них очень легко увидеть намёки на темы смерти, обмана, воскрешения, они перекликаются с его заявлениями о планируемой инсценировке.