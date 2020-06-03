В Москве от коронавируса умер военный эпидемиолог

https://static.news.ru/photo/c88a11d0-a5a7-11ea-b61b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве скончался заразившийся коронавирусом военный эпидемиолог и бывший главный врач экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураз Тедтоев.

Специалист многие годы боролся с вирусами, проходил практику в противочумном институте. За время работы главврачом он перенес два инфаркта, сообщает РИА Новости.

За жизнь Тедтоева медики боролись три недели. После обнаружения COVID-19 его госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу № 52. Когда состояние больного ухудшилось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. В ночь на 31 мая Тедтоев умер.

Ранее NEWS.ru писал о смерти от коронавируса молодой медсестры из Кабардино-Балкарской Республики. Погибшая 27-летняя Альбина Бозиева работала в COVID-госпитале № 1, где спасала заражённых с первых дней работы медучреждения.