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Жительница столицы Осипова К. оставила под присмотром няни свою несовершеннолетнюю дочь. Сама она направилась в гости.

Отмечается, что у ребёнка были проблемы со здоровьем. Девочку охватывали эпилептические припадки. Няня на протяжении всего вечера играла с дочерью Осиповой, а затем набрала ванну для купания. Она усадила в неё девочку и приходила раз в пять минут проверить. Однако вернувшись в очередной раз она обнаружила, что девочка лежит мёртвой, сообщает Life.

На место прибыли медики и констатировали причину гибели — утопление. Против няни возбуждено уголовное дело из-за убийства по неосторожности. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о мере пресечения.

Как ранее писал NEWS.ru, на Камчатке арестовали утопившую своих детей женщину.