В Москве нашли тело доцента Тимирязевской академии

https://static.news.ru/photo/c0e8228e-8286-11eb-ad27-96000091f725_660.jpg Фото: zakhid67/vk.com

Кандидат сельскохозяйственных наук и доцент одной из кафедр РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Захид Уразбахтин был обнаружен мёртвым в своей квартире в Красностуденческом проезде в Москве.

Тело 54-летнего мужчины нашёл его сын. По словам молодого человека, отец долгое время не отвечал на звонки и тогда он решил поехать к нему домой. В квартире он увидел отца, лежащего на полу в луже крови, также в помещении было обнаружено оружие.

Прибывшая на место происшествия полиция отправила тело погибшего и оружие на экспертизу.

Как пишет MK.RU, ранее СМИ обвиняли Уразбахтина в нецелевом использовании земли сельхозакадемии, на которой студенты должны были проходить практику по выращиванию различных культур. По данным СМИ, вместо огородов он организовал поля для гольфа и сдавал их всем желающим. Сам Уразбахтин называл все публикации спекуляциями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в подмосковном городе Чехове обнаружен мёртвым 45-летний инкассатор ВТБ, который покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошёл во внутреннем дворе банка на улице Чехова. Рядом с телом был найден служебный пистолет ИЖ-71. Мотивы мужчины и обстоятельства происшествия выясняются.