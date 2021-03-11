Инкассатор ВТБ покончил жизнь самоубийством в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/333a4acc-826b-11eb-b316-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В подмосковном городе Чехове обнаружен мёртвым 45-летний инкассатор ВТБ, который покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает Baza, инцидент произошёл во внутреннем дворе банка на улице Чехова. Рядом с телом был найден служебный пистолет ИЖ-71. Мотивы инкассатора и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в общежитии подмосковного города Мытищи нашли тело бывшего подполковника полиции. По словам его любовницы, он играл в «русскую рулетку». 50-летний офицер недавно уволился из полиции и работал в охранном предприятии. В день инцидента он проводил вечер со своей любовницей и, выпив, стал демонстрировать ей, как владеет оружием. Он достал травматический револьвер и предложил сыграть в «русскую рулетку». Женщина утверждает, что первый выстрел стал роковым.

Ещё один трагический случай произошёл накануне в Нижнем Новгороде. Там местный житель застрелил свою жену в ходе ссоры. После этого он совершил самоубийство. 40-летний мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в 37-летнюю жену, которая скончалась на месте. По предварительным данным, причиной ЧП стала ссора на фоне бракоразводного процесса, писал NEWS.ru.