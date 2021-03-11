Инкассатор ВТБ покончил жизнь самоубийством в Подмосковье

В подмосковном городе Чехове обнаружен мёртвым 45-летний инкассатор ВТБ, который покончил жизнь самоубийством.
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Ранее в общежитии подмосковного города Мытищи нашли тело бывшего подполковника полиции. По словам его любовницы, он играл в «русскую рулетку». 50-летний офицер недавно уволился из полиции и работал в охранном предприятии. В день инцидента он проводил вечер со своей любовницей и, выпив, стал демонстрировать ей, как владеет оружием. Он достал травматический револьвер и предложил сыграть в «русскую рулетку». Женщина утверждает, что первый выстрел стал роковым.
Ещё один трагический случай произошёл накануне в Нижнем Новгороде. Там местный житель застрелил свою жену в ходе ссоры. После этого он совершил самоубийство. 40-летний мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в 37-летнюю жену, которая скончалась на месте. По предварительным данным, причиной ЧП стала ссора на фоне бракоразводного процесса, писал NEWS.ru.