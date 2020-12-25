Экс-подполковник полиции застрелился в Мытищах, играя в «русскую рулетку»

https://static.news.ru/photo/0fbe80aa-46dd-11eb-bafb-fa163e074e61_660.jpg Фото: militaryarms.ru

В общежитии подмосковного города Мытищи обнаружили тело бывшего подполковника полиции с пулевым ранением головы. По словам его любовницы, он играл в «русскую рулетку».

50-летний офицер недавно уволился из полиции и работал в охранном предприятии. В день инцидента он проводил вечер со своей любовницей и, выпив, стал демонстрировать ей, как владеет оружием. Он достал травматический револьвер и предложил сыграть в «русскую рулетку».

Женщина утверждает, что первый выстрел стал роковым. Свидетельницу случившегося ждёт официальный допрос. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает «МК».

Ранее сообщалось, что уголовное дело о доведении до самоубийства российского миллиардера, совладельца угольных компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит» Дмитрия Босова было закрыто.

Тело 52-летнего бизнесмена было обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с ним был найден пистолет, предсмертной записки он не оставил. По словам его родственников, мужчина действительно был один и покончил с собой.

NEWS.ru писал, что пандемия стала причиной депрессии у 80% россиян, посещающих психологов. Люди перестали даже интересоваться ёлками и новогодними игрушками. Депрессивное настроение наблюдается у людей по всему миру после наступления второй волны коронавирусной инфекции.