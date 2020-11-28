Психологи рассказали о методах борьбы с депрессией во время пандемии

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Пандемия стала причиной депрессии у 80% россиян, посещающих психологов. Люди перестали даже интересоваться ёлками и новогодними игрушками. Специалисты рассказали, как побороть депрессию и апатию в это непростое время.

Депрессивное настроение наблюдается у людей по всему миру после наступления второй волны коронавирусной инфекции. По данным исследователей, которые опросили 2 тыс. человек, каждый десятый признался, что ему стали чаще приходить в голову мысли о самоубийстве. Аналогичное исследование в Китае показало, что в стране порядка 80% жителей страдают от депрессии.

Эпидемиологические ограничения вызывают тревогу и уныние и у граждан России. По словам члена ассоциации специалистов психологии трансового воздействия ATEPS Светланы Изотовой, 64 из 80 её клиентов в ноябре заявили о депрессивном состоянии, спровоцированном пандемией COVID-19.

Согласно моей личной статистике, порядка 80% моих клиентов переживают из-за короновируса. Но среди них только половина переживает за своё здоровье и реально боится заболеть. Большая часть клиентов страдает из-за невозможности нормально зарабатывать на фоне сокращений из-за пандемии, а также волнуется за отношения с супругами, родителями и детьми, которые переживают кризис во время каждого этапа самоизоляции, — цитирует «Газета.Ru» психолога.

Для развития стрессоустойчивости специалисты дали несколько рекомендаций. По словам заведующей отделением экстренной психологической помощи СПб ГБУСОН «КЦСОН Невского района» Надежды Быковой, для начала можно начать планировать свой день.

Планирование дел под запись полезно тем, что результат можно увидеть. Также регулярная физическая активность — мощный антидепрессант, — заявила психолог.

Специалисты также рекомендуют поменьше следить за информационными потоками, которые сегодня перегружены сведениями о коронавирусе и пандемии.

Для этого можно выбрать один-два информационных ресурса, которым вы доверяете и которые будете проверять на предмет новой информации. Также можно ограничить поглощение информации по времени — выбрать определённый отрезок времени в течение дня, в которое вы читаете новости, — рассказала психолог Анастасия Ксенофонтова.

Она добавила, что следует разделять продуктивную тревогу от непродуктивной. Для этого нужно определить, если очень хочется поволноваться, можно ли как-то повлиять на это или нет.

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