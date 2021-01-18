В Москве бизнесмен расстрелял из «травмата» мужчину

Предприниматель в столичном кафе расстрелял из травматического оружия мужчину, а затем скрылся. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
В среду, 13 января, в столичном кафе «Сикварули» мужчина 1980 года рождения, уроженец Грузинской ССР, не менее трёх раз выстрелил в голову и грудь другого посетителя, — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
У пострадавшего помимо огнестрельных ранений диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и другие повреждения.
14 января стрелка задержали, 16 января было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (статья 111 УК РФ).
Источник агентства рассказал, что стрелявший бизнесмен владеет краснодарской фирмой по продаже текстильных изделий. О причинах его поступка не сообщается.
Как писал NEWS.ru, 24 декабря неизвестный мужчина расстрелял из пистолета 30-летнюю Наталью Пронину — хореографа, участницу международных конкурсов и руководителя танцевальной школы. Пострадавшая умерла в больнице. По данным журналистов, стрелок неоднократно пытался познакомится с ней в том месте, где произошло нападение, но каждый раз получал отказ.