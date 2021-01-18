В Москве бизнесмен расстрелял из «травмата» мужчину

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Пьяный мужчина в подмосковном Дмитрове попытался обокрасть один из местных магазинов. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, однако не обошлось без травм.

Так, после задержания нетрезвый «пассажир» принялся буянить. Он пытался поломать машину стражей правопорядка, а когда ему это не удалось, напал на полицейского. В результате, сотрудник правоохранительных органов лишился половины уха....