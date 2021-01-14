В Москве 10-летний ребёнок погиб при катании на ватрушке

https://static.news.ru/photo/ddd52f3e-5740-11eb-aef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве погиб десятилетний мальчик при катании на ватрушке. Трагедия произошла в районе Митино возле Рождественского пруда.

Ребёнок съехал с горки и ударился головой о столб. Когда приехала скорая мальчик уже был без сознания. Спасти ребенка не удалось, передаёт РЕН ТВ.

Похожий несчастный случай произошёл в Новосибирске 1 января. Там восьмилетняя девочка погибла, врезавшись на ледянке в опору на канатной дороге. Погибшую сопровождала её 22-летняя тётя. Она отпустила ледянку, после чего школьница разбилась насмерть.

4 января в районе посёлка Лозовый в Приморском крае погибла девочка, скатившись с горы на тюбинге и врезавшись в дерево. Ребёнок получил травмы, не совместимые с жизнью, писал NEWS.ru.

Ранее вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России Александр Очкуренко, рассказал, что дети и взрослые часто при катании на ватрушках получают переломы различных костей конечностей. По его словам, самое страшное, когда при подпрыгивании на этих ватрушках и приземлении происходят переломы позвоночника.