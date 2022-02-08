В московской поликлинике покончил с собой пожилой пациент

На юге Москвы 75-летний мужчина покончил с собой в травматологическом отделении поликлиники. По факту произошедшего начата проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в поликлинике № 52 в Булатниковском проезде. Пожилой мужчина зашёл в зал ожидания, а некоторое время спустя его обнаружили там раненым.

Пострадавший был госпитализирован, но спасти ему жизнь не удалось. Мужчина умер спустя пять часов.

Собеседник агентства отметил , что зал ожидания в травматологическом отделении поликлиники находится вне видимости охраны. Других посетителей в момент происшествия там не было.

Ранее сообщалось, что российский офицер в звании капитана покончил жизнь самоубийством в подмосковном Красногорске. ЧП произошло в госпитале, где военный проходил лечение с диагнозом «гнойная рана грудной клетки». Перед гибелью он написал предсмертную записку.