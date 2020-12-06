Журналистку заперли в кальянной Москвы из-за репортажа о мерах по COVID-19

https://static.news.ru/photo/23a2f48c-37a3-11eb-953c-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Журналистку телеканала «Россия 1» против её воли удерживали в одной из кальянных Москвы, где съёмочная группа делала материал о нарушении мер по упреждению распространения COVID-19.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идёт о заведении по адресу: Спартаковская площадь, дом 16/15, строение 2. Собеседник агентства утверждает, что персонал не давал журналистке выйти из кальянной и нанёс ей телесные повреждения. При этом коллег пострадавшей, напротив, не пускали внутрь заведения.

По словам источника, оператор позвонил в полицию и прибывший на место наряд правоохранителей вызволил девушку. Она отправилась в отделение, где написала заявление, в котором просит привлечь сотрудников кальянной к ответственности за нанесение телесных повреждений и нарушение противоэпидемических мер. По факту обращения журналистки проводится проверка.

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