Журналистку заперли в кальянной Москвы из-за репортажа о мерах по COVID-19

Журналистку телеканала «Россия 1» против её воли удерживали в одной из кальянных Москвы, где съёмочная группа делала материал о нарушении мер по упреждению распространения COVID-19.
Как
По словам источника, оператор позвонил в полицию и прибывший на место наряд правоохранителей вызволил девушку. Она отправилась в отделение, где написала заявление, в котором просит привлечь сотрудников кальянной к ответственности за нанесение телесных повреждений и нарушение противоэпидемических мер. По факту обращения журналистки проводится проверка.
Ранее NEWS.ru сообщал о нападении на украинскую журналистку Виолетту Товкес. Девушку атаковал неизвестный, когда она вела репортаж у мемориального комплекса жертвам голодомора в Киеве.