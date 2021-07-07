Минтранс: при крушении Ан-26 никто не выжил

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Выживших в результате крушения самолёта Ан-26 на Камчатке нет. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса, сообщает ТАСС.

На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших нет, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В регионе находится министр транспорта Виталий Савельев, который возглавляет правительственную комиссию по установлению обстоятельств катастрофы. Он осмотрел место происшествия и проводит совещание с властями региона и ведомствами, которые задействованы в ликвидации последствий ЧП, поисковой операции и работе с родственниками жертв крушения.

В министерстве также отметили, что в крае создан штаб для оказания родным погибших психологической помощи.

Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского, разбился 6 июля при заходе на посадку. Его обломки были найдены в 3,8 км от аэропорта Паланы.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие рассматривает несколько версий крушения, в числе которых ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

К настоящему времени найдены тела 19 погибших в результате катастрофы. Один из пассажиров Ан-26 опознан. На Камчатке объявлен трёхдневный траур.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин направил главе Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму, в которой выразил соболезнования родным погибших при крушении самолёта.