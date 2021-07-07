Путин выразил соболезнования родным жертв крушения Ан-26

Президент Владимир Путин направил главе Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением самолёт Ан-26. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших, — говорится в телеграмме.

Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского, разбился 6 июля при заходе на посадку. По информации МЧС, обломки были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. На борту самолёта находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. К настоящему времени найдены тела 19 жертв катастрофы. На Камчатке объявлен трёхдневный траур.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие рассматривает несколько версий крушения, в числе которых ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось, что компания «Камчатское авиапредприятие» могла допустить пилотов Ан-26 к работе без сдачи экзамена по полётам в аварийных ситуациях.