Экипаж Ан-26 могли допустить к полётам без экзаменов

Члены экипажа самолёта Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, могли быть допущены к рейсам без сдачи экзамена по выполнению полётов в аварийных ситуациях. Об этом пишут «Известия».

В 2020 году «Камчатское авиапредприятие», которому принадлежал самолёт, не обеспечило теоретическую подготовку лётчиков во время полётов в особых условиях, по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима сваливания. Наряду с этим некоторые пилоты не прошли подготовку по авиационной безопасности, не были готовы к действиям в аварийных ситуациях и не сдали очередной экзамен по полётам в условиях сдвига ветра.

Компании было поручено устранить выявленные нарушения до 1 сентября 2020 года. Однако в начале 2021-го Ространснадзор установил, что обучение и сдачу экзаменов по полётам в аварийных ситуациях так и не прошли свыше 40 пилотов. При этом их допустили к работе. Эти нарушения компании надлежало устранить до 1 марта.

Aн-26, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палaна, перестал выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. Его обломки были найдены в нескольких километрах от взлётно-посадочной полосы со стороны береговой линии. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. По предварительным данным, все они погибли. К настоящему времени найдены тела девяти жертв катастрофы. На Камчатке объявлен трёхдневный траур.

По одной из версий, причиной крушения стало то, что пилот пытался сократить маршрут через сопку Пятибратка по нештатному навигатору. При этом он неудачно выполнил манёвр, в результате чего самолёт врезался в скалу.