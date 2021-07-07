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Найдены тела 19 погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

11:14, 07 июля 2021
Фото: РИА Новости
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Тела 19 погибших при крушении разбившегося на Камчатке самолёта Ан-26 были обнаружены на месте катастрофы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На данный момент спасатели нашли тела 19 погибших. Для опознания большинства из них, возможно, потребуется генетическая экспертиза, — сказал источник.

Всего на борту разбившегося самолёта находились 28 человек, включая шесть членов экипажа и двух детей. 

Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского, разбился 6 июля при заходе на посадку. По информации МЧС, обломки были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. На Камчатке объявлен трёхдневный траур.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что опознан один из пассажиров самолёта Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке. Им оказался 17-летний юноша.

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