На Камчатке опознали одного из погибших при крушении Ан-26

Опознан один из пассажиров самолёта Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке. Им оказался 17-летний Артём Тищенко, сообщает Telegram-канал Mash.

Поисковая операция у берега Охотского моря продолжается. Работу спасателям осложняют погодные условия — волны, туман и сильный ветер.

К настоящему времени обнаружены тела девяти погибших. В экстренных службах отмечают, что для их опознания может потребоваться генетическая экспертиза.

Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского, разбился 6 июля при заходе на посадку. По информации МЧС, обломки были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. На борту самолёта находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. По предварительным данным, все они погибли. На Камчатке объявлен трёхдневный траур.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие рассматривает несколько версий крушения, в числе которых ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Также предполагается, что пилот Ан-26 пытался сократить маршрут через сопку Пятибратка, используя при этом нештатный навигатор. В результате неудачного выполнения манёвра самолёт врезался в скалу.