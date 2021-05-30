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Происшествия

Не менее двух человек стали жертвами стрельбы в Майами

14:37, 30 мая 2021
Фото: Parker Branton/twitter.com

В американском Майами трое неизвестных открыли огонь в банкетном зале торгового центра Country Club. По меньшей мере два человека были убиты, 25 получили ранения, передаёт Fox News.

По предварительной информации, нападавшие подъехали на белом внедорожнике к торговому центру. Проникнув внутрь, злоумышленники начали стрелять по толпе людей. Мотивы преступников, как и их личности, на данный момент неизвестны.

Сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что жандармы во французской коммуне Ларден-Сен-Лазар (департамент Дордонь) в ночь на 30 мая были вынуждены вмешаться в семейный спор и едва не погибли. Вооружённый мужчина несколько раз выстрелил в их сторону, после чего скрылся с места преступления. В коммуне ведётся спецоперация по поиску стрелка.

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