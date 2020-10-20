В Лобне школьник погиб в результате подрыва боеприпаса

https://static.news.ru/photo/c2eb0a04-12e9-11eb-b124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковной Лобне подросток погиб при взрыве боеприпаса времён ВОВ, который школьники принесли в детско-юношеский центр.

В результате подрыва боеприпаса осколок попал юноше в ногу. По предварительным данным, он скончался из-за обильной потери крови. В настоящий момент детали произошедшего уточняются. Выясняется, произошёл ли инцидент внутри здания или снаружи, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что восьмиклассник погиб в Москве после удара током. Мальчик пытался самостоятельно починить домашний компьютер. Сестра нашла лежащего на полу подростка и незамедлительно вызвала медиков. По рассказу родных, он жаловался на то, что тормозят игры.