В Лобне школьник погиб в результате подрыва боеприпаса

В Подмосковной Лобне подросток погиб при взрыве боеприпаса времён ВОВ, который школьники принесли в детско-юношеский центр.
В результате подрыва боеприпаса осколок попал юноше в ногу. По предварительным данным, он скончался из-за обильной потери крови. В настоящий момент детали произошедшего уточняются. Выясняется, произошёл ли инцидент внутри здания или снаружи,
Ранее NEWS.ru писал, что восьмиклассник погиб в Москве после удара током. Мальчик пытался самостоятельно починить домашний компьютер. Сестра нашла лежащего на полу подростка и незамедлительно вызвала медиков. По рассказу родных, он жаловался на то, что тормозят игры.