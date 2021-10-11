Под Петербургом выловили из реки сумку с останками ребёнка

В Ленобласти из реки выловили сумку с останками ребёнка. Предполагается, что ему было 9–12 лет, пишет Telegram-канал SHOT.

В полицию позвонил безработный мужчина, который обнаружил находку в реке Ижора в посёлке Тельмана. Она находилась под мостом. Он вытащил подозрительный предмет на берег и внутри увидел детские кости, связанные проволокой, и череп, обмотанный пакетом. К сумке была привязана гиря. По всей видимости, тело оказалось в воде неслучайно.

В воде останки провели около года. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Специалисты проверят сообщения обо всех пропавших детях в этой области. Возможно, будет назначена генетическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что пропавшую школьницу из Нижневартовска ищут в ХМАО. Девочка ушла из дома 6 октября и не вернулась. Отмечается, что ребёнок поехал в направлении Екатеринбурга. Эту информацию отследили по билетам.