Под Петербургом выловили из реки сумку с останками ребёнка

В Ленобласти из реки выловили сумку с останками ребёнка. Предполагается, что ему было 9–12 лет, пишет Telegram-канал SHOT.
В полицию
В воде останки провели около года. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Специалисты проверят сообщения обо всех пропавших детях в этой области. Возможно, будет назначена генетическая экспертиза.
Ранее сообщалось, что пропавшую школьницу из Нижневартовска ищут в ХМАО. Девочка ушла из дома 6 октября и не вернулась. Отмечается, что ребёнок поехал в направлении Екатеринбурга. Эту информацию отследили по билетам.