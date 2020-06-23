В Ленобласти мужчина несколько дней удерживал на цепи сына

Силовики в Ленинградской области завели уголовное дело на мужчину, который несколько дней держал сына на цепи.
Инцидент произошёл в Гатчине. По данным следствия, отец решил своеобразным образом воспитать десятилетнего ребёнка. Сначала он избил его ремнём, а потом надел ему на руку хомут с цепью и приковал к батарее. По словам ребёнка, у батареи он находился не один день.
Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Выясняются все обстоятельства произошедшего,
NEWS.ru писал, что в Петербурге крапивой выпороли молодых людей, которые напали на супружескую пару возле станции «Рыбацкое». Подросткам не понравился музыкальный репертуар супругов. Потерпевшим понадобилась медицинская помощь. Мужчине сломали нос и выбили зубы, пострадавшая женщина находится на ранней стадии беременности.
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