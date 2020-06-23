В Ленобласти мужчина несколько дней удерживал на цепи сына

https://static.news.ru/photo/1c69b370-b541-11ea-aed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/free-photos-242387

Силовики в Ленинградской области завели уголовное дело на мужчину, который несколько дней держал сына на цепи.

Инцидент произошёл в Гатчине. По данным следствия, отец решил своеобразным образом воспитать десятилетнего ребёнка. Сначала он избил его ремнём, а потом надел ему на руку хомут с цепью и приковал к батарее. По словам ребёнка, у батареи он находился не один день.

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщают «Невские Новости».

NEWS.ru писал, что в Петербурге крапивой выпороли молодых людей, которые напали на супружескую пару возле станции «Рыбацкое». Подросткам не понравился музыкальный репертуар супругов. Потерпевшим понадобилась медицинская помощь. Мужчине сломали нос и выбили зубы, пострадавшая женщина находится на ранней стадии беременности.