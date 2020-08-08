В Кузбассе найден угнанный в 2017 году в Великобритании мотоцикл

Сотрудники ГАИ обнаружили в Кемеровской области мотоцикл, который был угнан в Великобритании в 2017 году.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По её данным, мотоцикл «Хонда» находился в международном розыске. Найти его удалось, когда новый владелец пришёл в ГАИ ставить транспортное средство на учёт,
Мужчина сообщил, что купил мотоцикл по объявлению в интернете. Продавец сказал ему, что живёт в Белоруссии, а транспортное средство покупателю доставили сотрудники транспортной компании. На время разбирательств оно изъято у нового владельца, проводится проверка.
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