В Кузбассе найден угнанный в 2017 году в Великобритании мотоцикл

https://static.news.ru/photo/b6c036a4-d98d-11ea-a43c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 42.мвд.рф

Сотрудники ГАИ обнаружили в Кемеровской области мотоцикл, который был угнан в Великобритании в 2017 году.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По её данным, мотоцикл «Хонда» находился в международном розыске. Найти его удалось, когда новый владелец пришёл в ГАИ ставить транспортное средство на учёт, передаёт Life.

Мужчина сообщил, что купил мотоцикл по объявлению в интернете. Продавец сказал ему, что живёт в Белоруссии, а транспортное средство покупателю доставили сотрудники транспортной компании. На время разбирательств оно изъято у нового владельца, проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в центре Москвы был угнан кроссовер Nissan Pathfinder, принадлежащий Богородице-Рождественскому монастырю. В совершении преступления подозревается охранник.