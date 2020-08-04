В Крыму семилетнюю девочку наградили за спасение друга

https://static.news.ru/photo/52c5718e-d648-11ea-9baf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Torsten Dederichs /unsplash.com

Семилетнюю девочку наградили в Крыму за спасение пятилетнего мальчика из бассейна.

Об этом сообщает «МК в Крыму», ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ по региону. По словам очевидцев, 1 августа мальчик Арсений катался на самокате и упал в бассейн. Его семилетняя подруга Дарья тут же бросилась за ним и спасла своего не умеющего плавать приятеля.

Такой поступок, без сомнений, заслуживает уважения и поощрения, — заявил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

По данным МЧС, девочка родом из Тулы, а спасённый ею мальчик — из Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа. Инцидент произошёл в одном из частных отелей в Судаке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что семилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома на западе Москвы. Он зацепился за провод спутниковой антенны. Его спас находившийся возле здания охранник, у которого нет кисти руки.