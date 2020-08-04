В Крыму семилетнюю девочку наградили за спасение друга

Семилетнюю девочку наградили в Крыму за спасение пятилетнего мальчика из бассейна.
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Такой поступок, без сомнений, заслуживает уважения и поощрения, — заявил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
По данным МЧС, девочка родом из Тулы, а спасённый ею мальчик — из Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа. Инцидент произошёл в одном из частных отелей в Судаке.
Ранее NEWS.ru писал о том, что семилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома на западе Москвы. Он зацепился за провод спутниковой антенны. Его спас находившийся возле здания охранник, у которого нет кисти руки.
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