В Крыму двух женщин смыло потоком воды

В Бахчисарайском районе Крыма двух женщин смыло потоком воды. Одна из них погибла. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС РФ по республике.

По данным ведомства, инцидент произошёл в селе Куйбышево. Вторую женщину удалось спасти. В настоящее время она находится в больнице.

В воскресенье, 4 июля, в Бахчисарайском районе за несколько часов выпало полторы месячные нормы осадков. Из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, сошли сели. В результате подтопления частных домов спасатели приняли решение эвакуировать местных жителей. На место направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Крыму для оказания помощи жителям.

Ранее в Крыму на 4 и 5 июля было объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах полуострова ожидаются сильные ливни, не исключаются подтопления и сход селевых потоков. Спасатели призвали жителей полуострова и гостей соблюдать правила безопасности при непогоде.