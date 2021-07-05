Жителей Крыма предупредили о сильных ливнях

Сильные ливни должны обрушиться на Крым в ближайшие дни. Это приведёт к подъёму уровня рек и сходу селевых потоков, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма 4 и 5 июля ожидаются сильные ливни (30–50 мм). На реках ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5–1,5 м. В селевых бассейнах угроза формирования селевых потоков. Возможен сход селевых потоков, — отмечается в сообщении.

Также спасатели предупредили о возможных подтоплениях и призвали жителей полуострова и его гостей соблюдать правила безопасности при непогоде.

Ранее стало известно, что в Ялте снова собирают штаб по чрезвычайным ситуациям из-за предстоящего ухудшения погоды. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко. По её словам, городские власти планируют обсудить вопросы переброски сил и средств в проблемные районы Большой Ялты.