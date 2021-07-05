В Крыму эвакуируют жителей из-за подтоплений

В Бахчисарайском районе Крыма началась эвакуация жителей. Как сообщила ТАСС глава района Людмила Пучкова, спасатели готовятся вывезти 50 человек из затопленного посёлка Куйбышево.

По словам Пучковой, из-за сильного ливня из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка. Три посёлка — Куйбышево, Соколиное и Голубинка — были затоплены.

Вода сходит, но есть подтопления, дома подтоплены. Людей начинаем эвакуировать, ожидаем технику. Эвакуировать будем пока только из Куйбышево, в остальных нет необходимости. Это часть посёлка за рекой, порядка 50 человек, — рассказала чиновница.

Как сообщил начальник ГУ МЧС республики Аркадий Ожигин, в пострадавших населённых пунктах будет организовано дежурство спасателей, в том числе и в ночное время.

Ранее в Крыму на 4 и 5 июля было объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах полуострова ожидаются сильные ливни, не исключаются подтопления и сход селевых потоков. Спасатели призвали жителей полуострова и гостей соблюдать правила безопасности при непогоде.