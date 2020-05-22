В Красноярске сторонника бизнесмена Быкова жёстко задержали после митинга

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В Красноярске после суда по делу предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства, задержали его сторонника Николая Истомина.

Возле здания, где проходило заседание по апелляции на арест Быкова, была организована акция в поддержку бизнесмена. После её окончания к Истомину подошли сотрудники правоохранительных органов и потребовали пройти с ними. Получив отказ, силовики уложили мужчину на асфальт, надели наручники и увезли на машине, передаёт «Проспект мира».

В региональном МВД изданию подтвердили задержание Истомина. В ведомстве пояснили, что он подозревается в мошенничестве и скрывается от следственных органов. В 2015 году Николай Истомин получил грант на издание литературы, а позже предоставил документы, в которых завысил траты. Следствие полагает, что на личные нужны общественник потратил 426 тыс. рублей. Спустя три года в отношении него завели дело о мошенничестве в крупном размере.

По версии правоохранительных органов, после возбуждения уголовного дела подозреваемый скрылся, поэтому его объявили в федеральный розыск. Между тем соратник Истомина Владимир Владимиров заявил, что тот не скрывался от следствия.

Его могли задержать в любое другое время и в любом другом месте. Но сейчас это подадут так, что на нашей акции задержали объявленного в розыск преступника, — пожаловался Владимиров.

Ранее NEWS.ru писал, что, по версии следствия, Анатолий Быков в 1994 году заказал убийство двух жителей Красноярска. Бизнесмен был задержан 7 мая и затем арестован. О причастности Быкова к организации убийств сообщил криминальный авторитет Владимир Татаренков. В настоящее время он отбывает срок за организацию этого преступления.