В Красноярске начали проверку после смерти школьника

Прокуратура в Красноярске начала проверку по факту гибели школьника, потерявшего сознание во время урока. Её взяла на контроль прокуратура края, сообщает надзорное ведомство.

Предварительно установлено, что 29 октября 2021 года подросток потерял сознание, находясь на занятиях в одной из школ Красноярска. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали мальчика в больницу, однако, несмотря на комплекс проведённых реанимационных мероприятий, подросток скончался, — отмечается в сообщении.

Прокуроры намерены, в том числе, оценить своевременность оказания медицинской помощи подростку. Отреагировать в ведомстве пообещали при наличии оснований.

Свою проверку по факту смерти в больнице 14-летнего школьника проводят следователи регионального ГСУ СКР.

Ранее стало известно, что девятилетний мальчик во время игры случайно выстрелил в четырёхлетнего соседского ребёнка из пневматической винтовки, ранив его в голову. ЧП произошло в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия в августе 2021 года. Всё это время за жизнь мальчика боролись врачи, однако на днях он умер.