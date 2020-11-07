В Краснодаре возник пожар на площади 900 квадратных метров

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Поздно вечером 7 ноября в частном доме в Подмосковье были убиты две женщины, а маленькая девочка получила ранения. Подозреваемый в совершении преступления объявлен в розыск.

Погибшими были преподаватель Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова и её мать. Следствие предполагает, что виновником является мигрант из ближнего зарубежья, работавший у них в доме. Подозреваемый в убийстве двух...