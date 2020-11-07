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В Краснодаре возник пожар на площади 900 квадратных метров

13:38, 08 ноября 2020
Фото: 23.mchs.gov.ru

Пожар на площади 900 квадратных метров возник в одноэтажном здании в районе стадиона «Труд» и дворца спорта «Олимп» в Краснодаре, пожарным удалось локализовать возгорание, следует из сообщения ГУ МЧС по региону.

Так, информация о возгорании поступила диспетчеру в 11:47. К месту ЧП выехали подразделения МЧС.

По прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание одноэтажного здания, — говорится в сообщении ведомства, передаёт РИА Новости.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал, что утром 7 ноября в двухэтажном доме в центре Самары произошёл пожар. Четыре человека погибли.

Информация о пожаре поступила в 08:24 по местному времени. В 09:41 возгорание было локализовано на площади 500 кв. м.

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