В Краснодаре возник пожар на площади 900 квадратных метров

Пожар на площади 900 квадратных метров возник в одноэтажном здании в районе стадиона «Труд» и дворца спорта «Олимп» в Краснодаре, пожарным удалось локализовать возгорание, следует из сообщения ГУ МЧС по региону.
Так, информация о возгорании поступила диспетчеру в 11:47. К месту ЧП выехали подразделения МЧС.
По прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание одноэтажного здания, — говорится в сообщении ведомства, передаёт РИА Новости.
Причины инцидента устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал, что утром 7 ноября в двухэтажном доме в центре Самары произошёл пожар. Четыре человека погибли.
Информация о пожаре поступила в 08:24 по местному времени. В 09:41 возгорание было локализовано на площади 500 кв. м.