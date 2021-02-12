В Костроме экс-полицейский убил и расчленил собутыльника

Трое жителей Костромы задержаны по подозрению в убийстве своего приятеля. Его расчленённое тело было найдено в квартире одного из жилых домов.
Сообщение о трагическом инциденте поступило в правоохранительные органы Костромской области 13 февраля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным ведомства, жертвой является местный житель 1987 года рождения.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Официальное сообщение СК не содержит каких-либо деталей произошедшего. Однако их со ссылкой на источник в правоохранительных органах
Как следует из обнародованной информации, драка и последовавшее за ней убийство произошли в ходе совместного распития спиртных напитков бывшими сотрудниками МВД. Сначала в застолье принимали участие двое, затем к ним присоединился третий экс-полицейский и пара его приятелей. Некоторое время спустя между «старожилами» вечера и вновь прибывшими завязался конфликт из-за некоей девушки. Затем приятели присоединившегося к вечеринке бывшего сотрудника органов ушли, а он связал и избил хозяина квартиры до потери сознания, после чего забил насмерть его товарища.
Тело погибшего он расчленил в ванной. Придя в себя, хозяин квартиры обнаружил пьяного убийцу спящим и выбежал на улицу за помощью.
Всех троих нападавших задержали. По некоторым данным, подозреваемый убийца ранее уже был судим по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Ранее, как писал NEWS.ru, появилась информация о задержании в Костроме мужчины, который жестоко убил и расчленил свою сожительницу. Сообщалось, что преступление произошло в микрорайоне Давыдовский-3.