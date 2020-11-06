В Китае сын заживо похоронил свою мать

https://static.news.ru/photo/bd4814fa-2024-11eb-8997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li He/Global Look Press

Пенсионерку из Китая заживо похоронил её собственный сын. Женщина провела в могиле три дня, но смогла выжить.

Так, 58-летний житель провинции Шэньси погрузил свою мать в ручную тележку и отвёз к заброшенной могиле. Полицейские узнали об инциденте только через три дня — к правоохранителям обратилась супруга злоумышленника.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 79-летнюю пенсионерку живой. Её оперативно госпитализировали в местную больницу.

Сыну пенсионерки предъявили обвинение — он проведёт в тюрьме 12 лет, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудника ритуального агентства в Нижнем Тагиле обвиняют в убийстве и сокрытии трупа в чужой могиле.

Инцидент произошёл 12 октября, когда 44-летний сотрудник одного из ритуальных агентств города и его приятель пригласили незнакомца выпить. В ходе застолья возник конфликт. По версии следствия, обвиняемый нанёс несколько ударов ножом незнакомому мужчине.