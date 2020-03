Жертвами атаки стали по меньшей мере четыре человека. На месте инцидента работают правоохранители, они ведут перестрелку со злоумышленниками, передаёт Associated Press.

Update: Ambulances have arrived on scene of standoff with gunmen at Sikh worship area in PD1. #Kabul . #Afghanistan pic.twitter.com/bzIS1SnvJc