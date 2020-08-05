В избиении украинской топ-модели в Турции подозревают её бойфренда

https://static.news.ru/photo/7ba028ac-d73c-11ea-84b4-fa163e074e61_660.jpg Дарья Кирилюк Фото: dariakyryliuk/facebook.com

Украинская модель Дарья Кирилюк, которая заявила в полицию о нападении на пляже Момо в турецком городе Чешме, могла быть избита своим молодым человеком. Об этом сообщают турецкие СМИ.

В полицию обратился мужчина. Он проживает напротив дома, который арендовала модель вместе со своим молодым человеком, бизнесменом Бараном Гюнешем. Свидетель заявил, что видел, как избивают девушку, и слышал ругательства, а также крики из окон.

Я увидел, что избивают девушку. Через некоторое время она вышла из дома и попыталась скрыться. Я подошёл к ней, и она сказала, что у неё с молодым человеком произошла драка. Я позвонил в полицию, — заявил мужчина изданию Hürriyet.

Кирилюк отрицает, что стала жертвой нападения бизнесмена. Друзья пары заявили, что Гюнеш никогда не поднимал руку на девушку и его хотят выставить виноватым.

Модель утверждает, что подверглась нападению охранников пляжа Момо.

Сначала они избили меня и моего парня, а потом говорят, что он избил меня. Мой парень помогал мне во время приступа панической атаки, — цитирует девушку издание «Страна».

NEWS.ru писал, что Кирилюк написала в социальных сетях о своём избиении. Модель заявляла, что получила удар по лицу, также пострадали четыре девушки. Причины инцидента, который произошёл 3 августа, неизвестны.