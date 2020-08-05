Происшествия

В избиении украинской топ-модели в Турции подозревают её бойфренда

19:51, 05 августа 2020 49
Дарья Кирилюк Дарья Кирилюк Фото: dariakyryliuk/facebook.com

Украинская модель Дарья Кирилюк, которая заявила в полицию о нападении на пляже Момо в турецком городе Чешме, могла быть избита своим молодым человеком. Об этом сообщают турецкие СМИ.

В полицию обратился мужчина. Он проживает напротив дома, который арендовала модель вместе со своим молодым человеком, бизнесменом Бараном Гюнешем. Свидетель заявил, что видел, как избивают девушку, и слышал ругательства, а также крики из окон.

Я увидел, что избивают девушку. Через некоторое время она вышла из дома и попыталась скрыться. Я подошёл к ней, и она сказала, что у неё с молодым человеком произошла драка. Я позвонил в полицию, — заявил мужчина изданию Hürriyet.

Кирилюк отрицает, что стала жертвой нападения бизнесмена. Друзья пары заявили, что Гюнеш никогда не поднимал руку на девушку и его хотят выставить виноватым.

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I donât wanna keep quiet and tell the story what happened to me, my boyfriend and our group. We were attacked by the security of Momo Beach( Cesme, Turkey). Four girls were punched on the face (including me) and the guys were badly hurt. We gave police detailed reports. We should not turn a blind eye to what happened and stop #stoptheviolenceagainstwomen Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadasÄ±m ve grubumuza ne oldugunu anlatmak istiyorum. Momo PlajÄ±'nÄ±n (Cesme, Turkiye) guvenligi bize saldÄ±rdÄ±. Dort kÄ±z (ben dahil) yuzune yumruk atÄ±ldÄ± ve cocuklar kotu yaralandÄ±. Polise ayrÄ±ntÄ±lÄ± raporlar verdik. Olanlara kor bir goz cevirip durmamalÄ±yÄ±z #stoptheviolenceagainstwomen #metoo @momodalyan @milliyetcomtr @hurriyetkelebek @hurriyetcomtr @sabah @takvim Ð¯ Ð½Ðµ ÑÐ¾ÑÑ Ð¼Ð¾Ð»ÑÐ°ÑÑ Ð¸ ÑÐ°ÑÑÐºÐ°Ð·ÑÐ²Ð°ÑÑ Ð¸ÑÑÐ¾ÑÐ¸Ñ, ÑÑÐ¾ ÑÐ»ÑÑÐ¸Ð»Ð¾ÑÑ ÑÐ¾ Ð¼Ð½Ð¾Ð¸, Ð¼Ð¾Ð¸Ð¼ Ð¿Ð°ÑÐ½ÐµÐ¼ Ð¸ Ð½Ð°ÑÐµÐ¸ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ð¾Ð¸. ÐÐ° Ð½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¿Ð°Ð»Ð° ÑÐ»ÑÐ¶Ð±Ð° Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸ Ð¿Ð»ÑÐ¶Ð° ÐÐ¾Ð¼Ð¾ (Ð§ÐµÑÐ¼Ðµ, Ð¢ÑÑÑÐ¸Ñ). Ð§ÐµÑÑÑÐµ Ð´ÐµÐ²ÑÑÐºÐ¸ Ð±ÑÐ»Ð¸ Ð¸Ð·Ð±Ð¸ÑÑ Ð¿Ð¾ Ð»Ð¸ÑÑ (Ð²ÐºÐ»ÑÑÐ°Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ), Ð¸ Ð¿Ð°ÑÐ½Ð¸ ÑÐ¸Ð»ÑÐ½Ð¾ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ°Ð´Ð°Ð»Ð¸. ÐÑ Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑÐ¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ¾Ð±Ð½ÑÐµ Ð¾ÑÑÐµÑÑ. ÐÑ Ð½Ðµ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð·Ð°ÐºÑÑÐ²Ð°ÑÑ Ð³Ð»Ð°Ð·Ð° Ð½Ð° ÑÐ¾, ÑÑÐ¾ Ð¿ÑÐ¾Ð¸Ð·Ð¾ÑÐ»Ð¾! #challengeaccepted

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk)

Модель утверждает, что подверглась нападению охранников пляжа Момо.

Сначала они избили меня и моего парня, а потом говорят, что он избил меня. Мой парень помогал мне во время приступа панической атаки, — цитирует девушку издание «Страна».

NEWS.ru писал, что Кирилюк написала в социальных сетях о своём избиении. Модель заявляла, что получила удар по лицу, также пострадали четыре девушки. Причины инцидента, который произошёл 3 августа, неизвестны.

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