В Индии товарный поезд насмерть сбил 16 человек, уснувших на путях

https://static.news.ru/photo/cdc7dd28-9100-11ea-ac11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии машинист товарного поезда насмерть сбил 16 человек, возвращавшихся домой по железнодорожным путям после потери работы из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений.

Инцидент произошёл в штате Махараштра. Министерство путей сообщения страны начало проверку по факту случившегося.

During early hours today after seeing some labourers on track, loco pilot of goods train tried to stop the train but eventually hit them between Badnapur and Karmad stations in Parbhani-Manmad section

Injureds have been taken to Aurangabad Civil Hospital.

Inquiry has been ordered — Ministry of Railways (@RailMinIndia) May 8, 2020

Как сообщает Hindustan Times, работники вышли из города Джална вечером 7 мая. Пройдя около 36 км, они почувствовали усталость и присели на отдохнуть на железнодорожные пути, а вскоре уснули. Рано утром 8 мая машинист приближающегося товарного поезда заметил их, но не смог вовремя остановить состав.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве электричка сбила туриста из Индии, выскочившего на рельсы во время игры в снежки. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу.