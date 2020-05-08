Происшествия

В Индии товарный поезд насмерть сбил 16 человек, уснувших на путях

10:25, 08 мая 2020
Фото: Prabhat Kumar Verma/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии машинист товарного поезда насмерть сбил 16 человек, возвращавшихся домой по железнодорожным путям после потери работы из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений.

Инцидент произошёл в штате Махараштра. Министерство путей сообщения страны начало проверку по факту случившегося.

Как сообщает Hindustan Times, работники вышли из города Джална вечером 7 мая. Пройдя около 36 км, они почувствовали усталость и присели на отдохнуть на железнодорожные пути, а вскоре уснули. Рано утром 8 мая машинист приближающегося товарного поезда заметил их, но не смог вовремя остановить состав.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве электричка сбила туриста из Индии, выскочившего на рельсы во время игры в снежки. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу.

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