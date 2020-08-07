В Индии число погибших при жёсткой посадке самолёта достигло 17

https://static.news.ru/photo/e3d1c146-d8e1-11ea-8156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Жертвами жёсткой посадки борта авиакомпании Air India Express в индийском городе Кожикода стали уже 17 находившихся на борту.

Как сообщил телеканал NDTV, спасатели уже закончили работать на месте трагедии и вытащили всех пострадавших из самолёта. По данным телеканала NEWS, получили ранения во время происшествия 123 человека.

Ранее индийское Министерство авиации сообщило, что на борту следовавшего из Дубая самолёта было 174 пассажира, в том числе 10 детей, два пилота и пять членов экипажа.

Отмечается, что кабина пилотов и передняя часть самолёта полностью разрушены, а обломки борта разбросаны по всей ВВП. При этом корпус лайнера, которому 13 лет, развалился на две части.

Boeing-737 летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде, согласно данным Flightradar24. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии, а экипаж пытался посадить борт во время ливня.

Как писал NEWS.ru, ранее Генконсульство заявило, что россиян на борту не было.