В Индии число погибших при жёсткой посадке самолёта достигло 17

Жертвами жёсткой посадки борта авиакомпании Air India Express в индийском городе Кожикода стали уже 17 находившихся на борту.
Как сообщил телеканал NDTV, спасатели уже
Ранее индийское Министерство авиации сообщило, что на борту следовавшего из Дубая самолёта было 174 пассажира, в том числе 10 детей, два пилота и пять членов экипажа.
Отмечается, что кабина пилотов и передняя часть самолёта полностью разрушены, а обломки борта разбросаны по всей ВВП. При этом корпус лайнера, которому 13 лет, развалился на две части.
Boeing-737 летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде, согласно данным Flightradar24. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии, а экипаж пытался посадить борт во время ливня.
Как писал NEWS.ru, ранее Генконсульство заявило, что россиян на борту не было.
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