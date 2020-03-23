https://static.news.ru/photo/a24d91f8-6d36-11ea-9b1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Серия из 57 землетрясений средней и небольшой магнитуды произошла в хорватской столице Загребе за сутки после нескольких сильных толчков 22 марта.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки, последовавшие после сильного землетрясения, были зафиксированы в нескольких километрах к северу от Загреба. Их магнитуда составила от 2,0 до 3,3 балла.

В настоящее время около 200 военнослужащих хорватской армии расчищают улицы от завалов. Многие жители столицы покинули дома и собрались в группы, несмотря на предостережение властей избегать контактов с окружающими, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Для жителей Загреба, которые не смогли вернуться в пострадавшие в результате землетрясения жилища, в центре города установлены пункты питания, передаёт государственное информационное агентство HINA.

Как писал NEWS.ru, в хорватском Загребе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение. Оно случилось ранним утром 22 марта, магнитуда землетрясения составила 5,3 балла. Есть пострадавшие, также известно об одной жертве. К ликвидации последствий ЧС привлечены армия и экстренные службы.