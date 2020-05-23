В Химках неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

Двое злоумышленников взорвали банкомат Сбербанка в подмосковных Химках и скрылись, прихватив с собой наличные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.
Инцидент произошёл в помещение на улице Карла Маркса, 2. По предварительной версии, был повреждён банкомат Сбербанка, расположенный в магазине «Пятёрочка»,
Полицейские пока не знают, сколько денег могло быть похищено. В данное время ведётся поиск налётчиков.
Ранее NEWS.ru писал, что полиция 23 мая начала проверку сообщения о захвате заложников в банке в центре Москвы. Предположительно, речь идёт об одном из отделений «Альфа-банка».
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