В Химках неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

https://static.news.ru/photo/0c939130-9ce8-11ea-8bdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое злоумышленников взорвали банкомат Сбербанка в подмосковных Химках и скрылись, прихватив с собой наличные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

Инцидент произошёл в помещение на улице Карла Маркса, 2. По предварительной версии, был повреждён банкомат Сбербанка, расположенный в магазине «Пятёрочка», передаёт РИА Новости.

Полицейские пока не знают, сколько денег могло быть похищено. В данное время ведётся поиск налётчиков.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция 23 мая начала проверку сообщения о захвате заложников в банке в центре Москвы. Предположительно, речь идёт об одном из отделений «Альфа-банка».