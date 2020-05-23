Происшествия

В Химках неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

14:19, 23 мая 2020 15
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое злоумышленников взорвали банкомат Сбербанка в подмосковных Химках и скрылись, прихватив с собой наличные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

Инцидент произошёл в помещение на улице Карла Маркса, 2. По предварительной версии, был повреждён банкомат Сбербанка, расположенный в магазине «Пятёрочка», передаёт РИА Новости.

Полицейские пока не знают, сколько денег могло быть похищено. В данное время ведётся поиск налётчиков.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция 23 мая начала проверку сообщения о захвате заложников в банке в центре Москвы. Предположительно, речь идёт об одном из отделений «Альфа-банка».

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