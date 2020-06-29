В городском театре Хельсинки произошёл взрыв

https://static.news.ru/photo/e3a7a910-b9fb-11ea-b94e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Один человек получил ранения в результате взрыва в городском театре Хельсинки. Инцидент произошёл во время проведения ремонтных работ.

Пострадавший — один из сотрудников компании-подрядчика — госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию финской столицы. По информации РИА Новости, которое ссылается на местные СМИ, это один из сотрудников компании-подрядчика.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл в технических помещениях, где установлена спринклерная система пожаротушения. Финская пресса со ссылкой на представителя театра уточняет, что взрыв зафиксирован в новой части здания.

Точную причину произошедшего выясняют прибывшие на место происшествия эксперты.

Сейчас никаких репетиций или представлений в театре нет, так как коллектив ушёл на летние каникулы. Однако, как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на технического директора Антти Рехтиярви, во время взрыва в здании находились около ста человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в жилом доме в Москве на улице Проходчиков произошёл взрыв. По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа.