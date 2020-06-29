В городском театре Хельсинки произошёл взрыв

Один человек получил ранения в результате взрыва в городском театре Хельсинки. Инцидент произошёл во время проведения ремонтных работ.
Пострадавший — один из сотрудников компании-подрядчика — госпитализирован,
По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл в технических помещениях, где установлена спринклерная система пожаротушения. Финская пресса со ссылкой на представителя театра уточняет, что взрыв зафиксирован в новой части здания.
Точную причину произошедшего выясняют прибывшие на место происшествия эксперты.
Сейчас никаких репетиций или представлений в театре нет, так как коллектив ушёл на летние каникулы. Однако, как
Ранее NEWS.ru писал, что в жилом доме в Москве на улице Проходчиков произошёл взрыв. По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа.
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