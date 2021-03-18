ФСБ задержала 14 участников радикального сообщества «М.К.У»

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В Геленджике и Ярославле задержали 14 участников украинского радикального сообщества «М.К.У.». В ходе задержания правоохранители изъяли у радикалов нацистские материалы и инструкции по изготовлению бомб и огнестрельного оружия.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела <...> пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Там добавили, что 13 участников радикального сообщества задержали в Геленджике, а ещё одного в Ярославле. Группировка была создана украинцем Красновым Егором, который в Сети известен как Егор Яковлев.

Помимо инструкций правоохранители обнаружили у задержанных холодное оружие, а также изъяли средства связи, в которых и содержались те самые «рецепты» самодельных бомб. Их задержали по статье «Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе».

Ранее NEWS.ru писал, что в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили о задержании в Крыму российского гражданина, который по заданию украинской разведки собирал данные о местах массового скопления людей, у него изъяли взрывное устройство. Суд уже избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.